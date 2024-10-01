Врачи Реутовской больницы спасли женщину после неудачной операции в Москве

Жительница Реутова, едва не скончавшаяся после операции по изъятию яйцеклеток в Москве, рассказала про свое спасение в ГБУЗ «Реутовская клиническая больница». Об этом сообщает REGIONS .

Поездка в центр планирования семьи в Москве обернулась для жительницы Реутова кошмаром. Женщине провели процедуру пункции, а через час ей стало плохо: сильные боли внизу живота, головокружение. При этом врачи уверяли, что все в порядке. Вскоре пациентка потеряла сознание и ее госпитализировали из столицы в ГБУЗ «Реутовская клиническая больница».

Адвокат Дмитрий Кваша подтвердил, что пострадавшая попала в руки реутовских специалистов. Они помогли женщине, сделав ряд медицинских манипуляций. Врачи выяснили, что у пациентки произошел разрыв кист обоих яичников. Травму нанесли сотрудники московской частной клиники. На этом фоне женщина потеряла более двух литров крови и могла умереть, если бы не оперативное вмешательство профессионалов Реутовской больницы Мособласти.

Ранее сообщалось, что врачи в Видном спасли женщину с огромной миомой и трехдневным кровотечением.