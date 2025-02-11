Домашняя моль обогатила дочь грузинского олигарха на 30,5 млн фунтов

Ия Патаркацишвили, дочь российско-грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили, через суд добилась крупной компенсации за дом, зараженный молью. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на The Guardian

Ия Патаркацишвили и ее муж Евгений Хуняк приобрели роскошное викторианское жилье в Хорбери в Ноттинг-Хилле у застройщика Уильяма Вудворда Фишера. Перед продажей он привел виллу в порядок, расширив сам дом для более выгодной сделки. В строении предусмотрено семь спален, бассейн, спа-салон и другие многочисленные комнаты.

Сделку пара заключила с Фишером в 2019 году: особняк договорились продать за 32 миллиона фунтов стерлингов. Первые дни дочь олигарха и ее супруг наслаждались новыми помещениями, пока жизнь их мечты не нарушила моль. Вредителя обнаружили через несколько дней после покупки и переезда.

Представители Ии Патаркацишвили заявили, что за короткое время моль испортила одежду и вино из коллекции супругов, а сотни мотыльков выползали в помещение по ночам и нарушали покой обитателей. Из-за этого пара обратилась в суд.

Юристы Фишера отмечали, что новых владельцев предварительно предупредили о возможном заражении дома паразитами, ведь это старое жилье, пережившее множество реконструкций и ремонтов. Однако суд встал на сторону покупателей. Сделку официально отменили, посчитав, что информацию подали не так или умышленно умолчали о главном, лишь бы продать виллу.

Супруги в итоге получили компенсацию в размере 30,5 миллионов фунтов стерлингов за испорченные вещи, а также отменили сделку.

Напомним, что Бадри Патаркацишвили был бизнес-партнером российского предпринимателя Бориса Березовского. До 2021 года руководил каналами ОРТ и «ТВ-6». В 2008 году баллотировался на пост президента Грузии, занял третье место, а в конце того же года скончался по неустановленным причинам. Через десять лет правительство Грузии обвинило бывшего президента страны Михаила Саакашвили в заказе убийства Барди Патаркацишвили.

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