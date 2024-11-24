Mash: житель Подмосковья отсудил у BMW 300 млн за «бешенный» вентилятор

Предприниматель из Московской области смог отсудить у германского автоконцерна BMW 300 млн рублей из-за неработающего вентилятора на купленном им новом автомобиле, передает Mash.

Согласно предоставленной информации, россиянин приобрел в 2021 году за 11 млн рублей внедорожник BMW Х7 рублей. Как заявлялось дилером, в полной комплектации и с обдувом спинок передних сидений. На деле все оказалось намного прозаичнее: техника работала из рук вон плохо, доставляя владельцу авто массу неприятностей.

«Вместо этого вентилятор скрежетал по обшивке, бил по пятой точке и спине…», — говорится в публикации.

В итоге бизнесмен, устав от фокусов вентилятора, пошел в суд с исковым заявлением, потребовав замены паркетника на исправный. Суд встал на сторону автовладельца, обязав BMW заплатить ему неустойку до замены автомобиля. Однако, уйдя из России после начала СВО, компания этого так и не сделала. Пени за просроченный период составили в сумме 6,5 миллиона в месяц. По итогу же накопилось аж 300 млн рублей.

Теперь BMW, не пожалевшая расплатиться с россиянином вовремя, должна будет выложить намного более круглую сумму.