Домодедово временно не принимает самолеты, небо без без единого борта и над аэропортом Жуковский

Соответствующая информация в настоящее время появилась на онлайн-табло воздушной гавани Москвы. Еще три рейса перенаправлены из Домодедово во Внуково.

Как можно увидеть на карте сервиса Flightradar, воздушное пространство в районе столичного аэропорта Домодедово полностью свободно от самолетов. Полеты также не осуществляются в районе подмосковного аэропорта Жуковский.

Ранее сообщалось, что план «Ковер» экстренно объявлен в столичных аэропортах Внуково и Домодедово, задерживают десятки рейсов.