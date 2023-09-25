Домодедово временно не принимает самолеты, небо без без единого борта и над аэропортом Жуковский
Фото: [© РИА Новости / Кирилл Калинников]
Соответствующая информация в настоящее время появилась на онлайн-табло воздушной гавани Москвы. Еще три рейса перенаправлены из Домодедово во Внуково.
Как можно увидеть на карте сервиса Flightradar, воздушное пространство в районе столичного аэропорта Домодедово полностью свободно от самолетов. Полеты также не осуществляются в районе подмосковного аэропорта Жуковский.
Ранее сообщалось, что план «Ковер» экстренно объявлен в столичных аэропортах Внуково и Домодедово, задерживают десятки рейсов.