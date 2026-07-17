«Домовушки» оказались ядом для питомцев: ветеринар сказала, чем опасны обычные фумигаторы
Ветеринар Сиротина: фумигаторы могут вызывать интоксикацию у домашних животных
Ветеринарный врач, зоопсихолог и фелинолог Ангелина Сиротина в беседе с «Абзацем» предупредила, что обычные фумигаторы от насекомых могут вызывать интоксикацию у домашних животных. По ее словам, любые подобные средства содержат яды, и так называемые «домовушки» способны нанести серьезный вред питомцам.
Отравление токсинами может проявляться повышенным слюноотделением, потерей координации, рвотой и расширенными зрачками. При любых изменениях в поведении или самочувствии животного она советует немедленно обращаться к специалисту. В качестве безопасной альтернативы врач рекомендовала выбирать фумигаторы с пометкой о безопасности для животных.