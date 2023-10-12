Дональд Трамп назвал Байдена во время выступления посмешищем и оккупантом

Бывший глава Соединенных Штатов выступил перед своими сторонниками во Флориде и заявил, что Джо Байден принес американцам только кровь, смерть, ужас и хаос.

«Белый дом оккупировало посмешище. Враги Америки во всем мире не могут поверить, что им так повезло», - добавил он.

Его слова привело ТАСС. Трамп добавил, что именно некомпетентность Байдена привела к очередному обострению обстановки на Ближнем Востоке. Все это потому, что врагам Америки по всему миру стало вольготно из-за потакания им нынешней администрации США.