Донецкие военные с протезами возвращаются в строй

Как сообщает агентство «РИА Новости» , Сергей Колодий, являясь протезистом, заявил о том, что многими донецкими военными движет собственное желание.

Стало известно, что некоторые раненные военные после процесса протезирования и восстановления все равно идут на службу Родине. Этим интересным фактом поделился Сергей Колодий, занимающий должность инженера-протезиста. Он работает в Донецком республиканском протезно-ортопедическом центре.

По его словам, возвращаются довольно часто, если ситуация того позволяет. То есть, ампутированная голень ниже колена точно не мешает этому, в отличие от полного отсутствия всех ног.

Военкомат, совместно с другими военными структурами, не оказывают никакого давления на таких бойцов и не заставляют возвращаться.