Донецкий хлебозавод использует в производстве новую технику из Ленобласти

На одном из заводов в Донецке решили улучшить условия труда. Так на предприятии было установлено оборудование, поставленное из Ленинградской области. Об этом пишет ФАН

По словам гендиректора ООО «Золотой колос», Александра Воронцова, современная техника обладает рядом преимуществ. Во-первых, она освободит рабочих от львиной доли труда. Также увеличивается свободная площадь, которую можно использовать для складских помещений.

Несмотря на автоматизацию процесса, производство не собирается увольнять сотрудников. Каждый из них будет занят своей работой, только на этот раз – менее тяжелой. Сами рабочие видят счастливое будущее. При этом на заводе требуются пекари, слесари, водители и другая физическая сила.