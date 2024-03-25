Доноры в Подмосковье за выходные сдали более 1,3 тонны крови

В Подмосковье доноры за выходные сдали свыше 1,3 тонны крови, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. Областной центр крови и его филиалы работали в эти дни в усиленном режиме.

«Несмотря на то, что мы сразу заявили о достаточном запасе донорской крови и ее компонентов, огромное количество неравнодушных людей изъявило желание помочь пострадавшим в «Крокусе» и сдать кровь», - рассказал глава министерства Алексей Сапанюк.

Фото: [ Министерство здравоохранения МО ]

По словам министра, в регионе было открыто семнадцать пунктов сдачи крови. За субботу и воскресенье кровь в них сдали почти четыре тысячи человек.

Сдать кровь можно и в другое время. Центр крови работает каждый день с восьми часов утра до двух часов дня. Он расположен на улице Металлургов, 37А в Москве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил благодарность медикам, которые борются за жизнь пострадавших в ходе теракта.