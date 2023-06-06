«Дополнительная мера»: юрист предложил обязать врачей предупреждать пациентов-водителей о действии лекарств на внимание

Юрист Юрий Капштык назвал эту инициативу «вполне разумной и правильной», но обратил внимание на то, что человек может не всегда знать о побочном эффекте того или иного препарата. Собеседник предложил обязать врачей и производителей рассказывать пациенту и писать в инструкции о воздействии препарата на внимание и реакцию.

«Ответственность за прием препаратов, ведущий к ухудшению концентрации и внимательности на дороге, вполне закономерна и логична. Но при этом должна быть еще и дополнительная мера — врачам должны вменить в обязанность предупреждение людей, управляющих транспортными средствами, о том, что препараты вызывают изменения в состоянии здоровья», — сказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседника, тогда уже пациент сможет учитывать предупреждение врача не садиться за руль.

«Если произошло какое-либо ДТП или происшествие с участием лица, принявшего подобные препараты, то тогда зона ответственности лежит на нем при наличии подтверждения, что врач надлежащим образом его предупредил. И еще: тогда необходимо предусмотреть, что в инструкции к препаратам было четко прописано, что их влияние ухудшает, к примеру, зрение, тормозит реакцию и так далее», — акцентировал внимание эксперт.

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