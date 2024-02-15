Дополнительную опору освещения с тремя светильниками установили в Городском округе Пушкинский в ивантеевском сквере

Сквер стал площадкой, которая собирает много жителей разных возрастов подмосковной Ивантеевки. Местной администрации было важно обеспечить их безопасность.

На территории сквера установили три современных светильника. Горожане положительно отреагировали на такие изменения. Теперь люди могут дольше гулять в сквере, где установлены современные детские площадки, спортивные зоны и места для тихого отдыха.

«Конечно, нужен свет здесь. У нас большой район и детей много — школа рядом, детские сады. Вечером тут „муравейник“ из ребятни. Все гуляют — и большие и маленькие. Сквер огромный, места всем хватает. Теперь и освещен он будет лучше. Правильное решение», — рассказала бабушка трехлетнего Артема Вера Николаева.

«Пушкинские электросети» следят за состоянием объектов, установленных на территории Городского округа Пушкинский. Так, за полтора месяца 2024 года сотрудники уже заменили лампы в 677 светильниках. Ремонт понадобился для 254 светильников. Также дополнительно установили 269 светодиодных светильников.

Ранее мы сообщали, что после жалоб местных жителей в Ивантеевке запретили сквозной проезд во дворе жилого комплекса.