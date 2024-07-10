Дополнительный автобус выведут на маршрут до МЦД «Фирсановская» в Химках

Количество рейсов до станции МЦД «Фирсановская» увеличат в Химках. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, изменения проведут в работе маршрута №40 «Химки (платф. Фирсановка) — сан. Мцыри». На нем будет работать дополнительный автобус, что позволит увеличить число рейсов.

Первый рейс от остановки «сан. Мцыри» будет отправляться в 5:45, последний от того же пункта — в 22:15. Интервал движения с выводом дополнительного автобуса сократится до 30 минут.

В ведомстве отметили, что с выходных в округе будет отменен маршрут №7, который следует от остановки «Химки (м/р Велтон парк)» до остановки «Зеленоград (Западная)».