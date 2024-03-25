Дополнительный персонал привлекли в Подмосковье для оказания помощи пострадавшим в ходе теракта в «Крокусе»

В Подмосковье для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ходе теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла» дополнительно привлекли 245 врачей и 239 фельдшеров и медицинских сестер. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В срочном порядке мы развернули 390 коек в семи больницах Подмосковья — в Красногорске, Химках, Одинцово, Долгопрудном, Лобне, Истре и Подольске, чтобы оказать медицинскую помощь всем, кому она может потребоваться», — добавил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В ведомстве уточнили, что сотрудники всех подмосковных медорганизаций на регулярной основе проходят обучение и отработку на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 97 человек остаются в больницах после теракта в «Крокусе».