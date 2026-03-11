Доработка сайтов: что за услуга и что обычно включает

Бизнес меняется, появляются новые маркетинговые задачи, технологии развиваются, а требования пользователей растут. Именно поэтому все больше компаний обращаются не за созданием нового сайта, а за доработкой уже существующего.

Доработка сайта позволяет адаптировать сайт под актуальные требования рынка.

Какие задачи решает доработка сайта

· Дизайн

· Адаптация

· Новые виджеты

· Технические доработки

Доработка может включать самые разные виды работ. Одно из самых частых направлений – обновление дизайна.

Еще одна распространенная задача – адаптивная верстка. Сегодня большая часть пользователей заходит на сайты со смартфонов и планшетов.

Также в рамках таких работ часто добавляют новый функционал, формы обратной связи, онлайн-чаты, калькуляторы, виджеты мессенджеров, системы онлайн-записи, личные кабинеты пользователей.

Почему доработку стоит доверять специалистам

На практике подобные изменения часто затрагивают архитектуру проекта, базу данных и работу различных модулей. Ошибки в коде или некорректная интеграция могут привести к сбоям в работе или даже к его полной недоступности.

Поэтому доработку лучше доверять профессиональным веб-разработчикам. Поддержкой и развитием сайтов занимается московская компания ИВИТ, которая располагает укомплектованным штатом профильных специалистов – разработчиков, дизайнеров, верстальщиков и системных администраторов.

Реклама. ИП Варламов Иван Дмитриевич. ИНН 503210493200. ОГРНИП 314503226100019

Erid: 2SDnjdBh1p5