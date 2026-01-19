Дорога домой за 50 тысяч: как система телематики в каршеринге ошибочно оштрафовала водителя

В Калининграде разгорелся скандал между сервисом каршеринга и его клиентом. Местный житель Андрей, чью историю приводит издание « Клопс », получил штраф в размере 50 000 рублей за то, что приехал на арендованной машине к своему дому, расположенному на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ).

По словам мужчины, он неоднократно пользовался этой услугой и всегда завершал аренду в одном и том же месте, так как приложение это позволяло. Однако после одной из поездок ему пришло уведомление о штрафе.

«Мне нравился этот сервис, пока не пришёл штраф. Оказалось, что, по мнению компании каршеринга, я ездил по бездорожью. Хотя машина стояла рядом с моим домом, где всегда заканчиваю аренду», — возмущается водитель.

Андрей отметил, что условия договора составлены так, что оспорить такие штрафы рядовому пользователю крайне сложно, а служба поддержки на запросы не отвечала. В итоге он просто удалил приложение.

В каршеринговой компании, комментируя ситуацию, первоначально заявили, что штраф был правомерно выставлен за движение по бездорожью на основе данных телематики, которая фиксирует резкое торможение, агрессивные маневры и езду вне дорог. Однако позднее в фирме пересмотрели решение.