Дорога из Грузии в Россию экстренно закрыта для всех видов транспорта

На данный момент Военно-Грузинская дорога, связывающая РФ не только с Грузией, но и с соседней Арменией, является единственным сухопутным маршрутом в республики Закавказья.

Движение автотранспортных средств по Военно-Грузинской дороге в ночь на четверг, 19 октября, было приостановлено на неопределенный срок. Как информирует в своем аккаунте в соцсетях управление МЧС по Северной Осетии, данная мера связанна в установившейся в Грузии непогодой.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 23.50 18 октября 2023 года до особого распоряжения», - информирует ведомство.

В МЧС пояснили, что как только погодные условия придут в норму, а также с учетом согласия грузинской стороны, автомобильное движение по Военно-Грузинской дороге будет сразу восстановлено. Водителям рекомендовано выбирать маршруты объезда заранее и проявить понимание.