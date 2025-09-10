Дорога к комфорту: в Жилконцах под Зарайском строят новую дорогу по просьбе жителей

Долгое время сельчане испытывали серьезные неудобства из-за отсутствия нормальной дороги в самой деревне. Особенно сложно было добраться до кладбища осенью, весной или во время дождей — тогда путь превращался в настоящее приключение.

Ситуация изменилась после того, как жители обратились к главе округа с просьбой о ремонте. Их услышали, и было принято решение о строительстве. Сейчас на территории деревни активно работают специалисты муниципального предприятия «ЖКХ и дорожное хозяйство Зарайска», которые занимаются укладкой нового дорожного полотна.

Согласно плану, будет проложена 600-метровая дорога, которая обеспечит беспрепятственный доступ к кладбищу в любое время года. Теперь жители смогут навещать могилы своих близких независимо от погодных условий.

Кроме того, новая дорога будет соединена с существующей асфальтированной трассой, что улучшит транспортную развязку в деревне. Это облегчит местным жителям выезд на главную дорогу и обеспечит удобный доступ для экстренных служб и коммунальных предприятий.

Эти улучшения не только повысят качество жизни в деревне, но и сделают передвижение более безопасным. Администрация округа продолжает работу по развитию инфраструктуры, учитывая пожелания и потребности жителей.