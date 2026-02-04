Дорога к знаниям на рельсах: в Петербурге решили, как трамвай поедет к новому кампусу

Документ, опубликованный 4 февраля, определяет основные параметры будущего инфраструктурного проекта. Новый маршрут должен продолжить существующую линию «Славянка» от ее нынешней конечной остановки вдоль Ям-Ижорского шоссе. Конечными пунктами станут кампус Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и научно-технологический центр «Невская дельта».

В рамках проекта планируется также продлить магистральные улицы: Ям-Ижорское шоссе и Северскую улицу, чтобы связать новую трамвайную ветку с Московским шоссе. Это улучшит транспортную связность всего района.

На разработку детального проекта планировки, включающего все инженерные и градостроительные решения, отведено время до ноября 2026 года. Исполнителем назначена компания ООО «БКАД». Примечательно, что этот подрядчик связан общим руководством с компанией «Балтнедвижсервис», которая является концессионером по текущей линии «Славянка». Часть долей в «БКАД» также принадлежит структурам, связанным с дорожно-строительным бизнесом.

Этот шаг указывает на планы города по дальнейшему развитию скоростного трамвая и улучшению транспортной доступности новых крупных общественно-деловых и образовательных кластеров на юге Петербурга.