Дорога смерти ХАМАС в Израиле: расстрелянные автомобили, десятки тел мирных жителей, полицейских и военных

В сети жители южных районов Израиля, которые временно находились под контролем боевиков ХАМАС, публикуют в сети жуткие кадры того, что после себя оставили исламисты.

На одном из роликов мужчина проезжает вдоль трассы, по которой передвигались бойцы ХАМАС. Повсюду расстрелянные автомобили, множество тел убитых военных.

Также вдоль дороги валятся тела расстрелянных и замученных мирных израильтян. Среди погибших есть и женщины. Весь асфальт искорежен гусеницами военной техники.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. Число жертв и погибших к настоящей минуте идет на сотни человек с обеих сторон.

Ранее сообщалось, что ливанская группировка «Хезболла» готова открыть второй фронт и ввести своих боевиков на территорию Израиля на помощь ХАМАС.