Дороги к домам многодетных семей строят в деревне Дмитровка г.о. Егорьевск

Работа в данном направлении ведется активно. В деревне Дмитровка одна из дорог уже готова. Рабочие покрыли дорогу асфальтом. Вторая дорога в деревне находится на подготовительной стадии перед асфальтированием: рабочие с использованием спецтехники формируют песчано-гравийное основание. Кроме того, дороги к домам многодетных семей построят в деревнях Гридино и Тимохино.

На протяжении текущего года в городском округе отремонтируют 25 автодорог. На 30 дорогах требуется проведение частичного ремонта, который также будет осуществлен до конца года.

«С софинансированием из бюджета Московской области в этом году в округе выполняется ремонт 73 000 квадратных метров покрытия, порядка 2/3 от запланированного объема работ уже выполнено. Согласно планам, все работы должны быть завершены до конца августа», — отметил начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации г.о. Егорьевск Андрей Макеев.

Работы реализуют по муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с дотациями из областного бюджета.