Дороги в никуда: почему стройки дорог стопорятся из-за споров о земле

Законодатели ищут баланс между интересами государства и граждан при реализации инфраструктурных проектов. Споры о выкупной цене недвижимости нередко срывают сроки строительства и увеличивают бюджетные траты. Об этом сообщает "Парламентская газета».

Участники круглого стола в Совете Федерации обсудили правовые коллизии, мешающие быстрому и качественному строительству дорог в России. Как выяснилось, ключевой проблемой остается механизм изъятия недвижимости для государственных нужд.

Действующее законодательство допускает принудительное изъятие имущества, если оно препятствует реализации масштабных инфраструктурных проектов. Обязательным условием является предварительная выплата равноценной компенсации собственнику. Однако на практике именно оценка стоимости становится камнем преткновения.

Нередко регионы сталкиваются с завышенными требованиями владельцев, что ведет к судебным разбирательствам. В итоге срываются сроки ввода объектов в эксплуатацию, а бюджет несет дополнительные расходы. С другой стороны, муниципальная экспертиза часто предлагает цену, не устраивающую граждан.

Парламентарии пришли к выводу, что отсутствие единого подхода к оценке создает правовой вакуум. Частные оценщики, работающие на собственников, нередко завышают стоимость, тогда как государственные структуры ориентируются на минимум. Необходимо найти баланс, который позволит защитить права граждан и не тормозить развитие инфраструктуры.

Поиск компромиссных решений продолжается. Законодатели намерены выработать механизмы, которые ускорят строительство дорог без ущемления интересов собственников изымаемого жилья.