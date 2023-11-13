Дороги, ведущие к приютам для бездомных животных, отремонтировали в шести округах Подмосковья

Порядка 50 километров региональных дорог, ведущих к девяти приютам для бездомных животных и фондам помощи, отремонтировали в шести округах Подмосковья, сообщили в областном Минтрансе. Работы прошли в честь Всемирного дня доброты.

Так, например, в Истре в поселке Румянцево и деревне Головино провели ремонт Волоколамского шоссе, следующего до приюта «Лесной», и подъездную дорогу к деревне Карцево, где находится фонд помощи «Хаски Хэлп». В Одинцово отремонтировали Можайское шоссе возле поселков Большие и Малые Вяземы, где находятся как «Экология человека», «Зов предков» и «Гав», и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.