Дороги, ведущие к приютам для бездомных животных, отремонтировали в шести округах Подмосковья
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
Порядка 50 километров региональных дорог, ведущих к девяти приютам для бездомных животных и фондам помощи, отремонтировали в шести округах Подмосковья, сообщили в областном Минтрансе. Работы прошли в честь Всемирного дня доброты.
Так, например, в Истре в поселке Румянцево и деревне Головино провели ремонт Волоколамского шоссе, следующего до приюта «Лесной», и подъездную дорогу к деревне Карцево, где находится фонд помощи «Хаски Хэлп». В Одинцово отремонтировали Можайское шоссе возле поселков Большие и Малые Вяземы, где находятся как «Экология человека», «Зов предков» и «Гав», и так далее.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.