Дороги закрываются: в Псковской области вводят жесткие ограничения движения до 23 марта

На региональных трассах Псковской области вводится временный запрет на проезд большегрузов. Ограничения продлятся почти месяц и связаны с сезонным ослаблением дорожной конструкции, пишет ПЛН.

Власти Псковской области объявили о введении временных ограничений на движение транспортных средств по дорогам регионального значения. Соответствующая мера будет действовать в период с 23 марта по 21 апреля 2026 года.

Как пояснили в региональном управлении, решение принято в связи с прогнозируемым снижением несущей способности дорожного полотна в весенний период. На это время для грузового транспорта устанавливается запрет на движение с нагрузкой на ось, превышающей временные допустимые значения.

Получить разъяснения и уточнить условия проезда водители и перевозчики могут в ГБУ ПО «Псковавтодор». Ведомство расположено в Пскове на улице Госпитальной, 7а.