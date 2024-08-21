Дорогу к участкам многодетных семей обустроили в поселке г.о. Чехов

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин проверил ход обустройства дороги к участкам многодетных семей в поселке Мещерское.

Жители поселка обратились к главе муниципалитета с просьбой построить новую дорогу на улице Кленовой. Администрация положительно отреагировала на предложение. На улице проживает порядка 60 многодетных семей.

К обустройству подъездных путей приступили в мае. Специалисты выполнили разработку грунта, выровняли слои из песка, произвели устройство подстилающих слоев, уложили щебень, уплотнили полотно, обустроили кюветы и установили водопроводные трубы. Протяженность построенной дороги составила более двух км.

В среду, 21 августа, объект посетят эксперты, которые возьмут на проверку пробы. Их результаты позволят оценить качество выполненной работы.

«В этом году, объявленном нашим президентом Владимиром Путиным «Годом семьи», мы в г.о. Чехов обустроили в общей сложности пять дорог к участкам многодетных: с. Стремилово, ул. Лесная; д. Поповка; д. Панино; п. Мещерское, ул. Кленовая; д. Гавриково», — подчеркнул глава округа Михаил Собакин.

Глава муниципалитета отметил, что работы в данном направлении продолжаются. Профильные специалисты составляют план ремонтных работ на 2025 год. Обустройство дорог, которые ведут к участкам многодетных семей, будет продолжено.

В нынешнем году в округе запланировано устройство 19-и дорог, общая протяженность которых составляет около 20,5 км. Работы реализуют в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Работы уже выполнены на 16-ти дорогах.