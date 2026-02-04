Доросла до потолка: в Перми может погибнуть уникальная 130-летняя пальма, которую негде растить

В ботаническом саду Пермского университета бьют тревогу: одна из старейших пальм России может погибнуть из-за бюрократических проволочек и недостатка места.

Уникальное растение — финиковая пальма, высаженная еще в 1896 году — доросло до сводов исторической оранжереи. Ее высота достигла 11,5 метров, и теперь макушка упирается в крышу. Для этого вида, имеющего единственную верхушечную точку роста, это смертельная опасность.

«И если она погибает, то погибает все растение», — пояснил директор ботанического сада Сергей Шумихин

Положение усугубляет тот факт, что три года назад пальма впервые дала плоды. Для ботаников это не радостное событие, а тревожный сигнал, свидетельствующий о сильном стрессе у растения.

Единственное спасение — масштабная реконструкция с поднятием крыши оранжереи до 20-25 метров. По оценкам экспертов, стоимость таких работ составляет от 100 до 150 миллионов рублей. Несмотря на многолетние попытки сада добиться финансирования, успеха нет. Выделенные однажды средства были присвоены недобросовестным проектировщиком, после чего его компания обанкротилась. Вопрос, хотя и находился на контроле губернатора, с переходом сада под новое руководство три года назад фактически был заморожен.