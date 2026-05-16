Дороже, чем в автосалоне: какие подержанные китайские машины выгодно продавать прямо сейчас

Исследование показало, что из-за резкого удорожания новых машин подержанные кроссоверы марок Haval и Geely спустя пять лет эксплуатации стали стоить дороже, чем при покупке в 2021 году, пишет Южный автомобиль.

Смена рыночной парадигмы для китайских автомобилей в России

На отечественном вторичном автомобильном рынке зафиксировано фундаментальное изменение потребительских трендов. Специалисты Национального агентства промышленной информации (НАПИ) провели масштабное аналитическое исследование, результаты которого полностью опровергли устоявшийся стереотип о стремительной потере стоимости китайских машин после выезда из автосалона. Эксперты детально сравнили первоначальные ценники новых автомобилей, сошедших с конвейера в 2021 году, с их актуальной остаточной стоимостью. Выяснилось, что целый ряд популярных моделей из КНР демонстрирует феноменальную ликвидность, а некоторые экземпляры по прошествии нескольких лет эксплуатации сейчас оцениваются даже дороже, чем на момент их официального релиза.

Модели с наиболее стабильными ценовыми показателями

В ходе аналитического мониторинга исследователи сформировали список транспортных средств, владельцы которых защищены от финансовых потерь при последующей перепродаже:

Haval H9. Полноразмерный рамный внедорожник признан абсолютным триумфатором рейтинга по параметру сохранности вложенных средств. После двух лет активного использования его рыночная стоимость составляет порядка 4,1 млн рублей, что эквивалентно 98,1% от изначального прайса. Пятилетние же внедорожники показывают результат около 103% от первоначальной цены, торгуясь в среднем за 2,8 млн рублей. Таким образом, естественный эксплуатационный износ модели фактически полностью компенсируется рыночной конъюнктурой.

Geely Coolray. Компактный кроссовер превратился в полноценный экономический феномен российского авторынка. Экземпляры в возрасте пяти лет сегодня выставляются на продажу с ценником, который примерно на 11% превышает официальную стоимость полностью новой машины в автосалонах образца 2021 года.

Chery Tiggo 4. Данный кроссовер признан аналитиками оптимальным решением для краткосрочных инвестиций со сроком владения до двух лет. При желании сдать подержанный автомобиль в трейд-ин и обменять его на абсолютно новую модификацию той же модели, собственнику придется доплатить всего 14,27% от актуальной стоимости.

Geely Tugella. Купе-кроссовер демонстрирует образцовую стабильность на долгосрочном пятилетнем горизонте планирования. По истечении этого периода машина сохраняет не менее 62,7% от своей первоначальной ценности, а для перехода на новое поколение владельцу потребуется доплата в размере 37,32%.

Причины удорожания подержанной техники и выводы для автовладельцев

Ключевым фактором, спровоцировавшим аномальное поведение цен на вторичном рынке, стал затяжной и агрессивный рост стоимости абсолютно новых транспортных средств в дилерских центрах. Стремительное удорожание новых поставок неизбежно потянуло за собой вверх и сегмент автомобилей с пробегом. В результате по итогам первого квартала 2026 года сложилась уникальная ситуация: подавляющее большинство пятилетних китайских кроссоверов и внедорожников на торговых площадках оцениваются существенно дороже, чем в момент их первой покупки несколько лет назад.