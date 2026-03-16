Дороже золота: на улицах ОАЭ под удары ракет засветился редкий Rolls Royce

На улицах эмирата засняли редкий экземпляр кабриолета, снятого с производства два года назад. Автомобиль привлек внимание необычным цветовым решением и эксклюзивными дисками, подчеркивающими статус владельца, пишет 110 km .

Даже спустя два года после официального завершения выпуска модели Rolls-Royce Dawn, она продолжает будоражить воображение ценителей роскоши. Очередное тому подтверждение — появление эффектного кабриолета на дорогах Дубая. Автомобиль, построенный на базе легендарного купе Wraith, запечатлели в уникальном бело-синем исполнении.

Главной особенностью этого экземпляра стало смелое дизайнерское решение. Контрастный белый кузов гармонирует с насыщенно-синим мягким верхом и соответствующими элементами отделки. Завершают образ новые колесные диски, выполненные в современном стиле, которые органично дополняют внешний вид и добавляют машине индивидуальности. В условиях футуристичного мегаполиса такой автомобиль превращается не просто в транспорт, а в символ безупречного вкуса и высокого статуса.

Стоит отметить, что даже после ухода модели с конвейера завода в Гудвуде интерес к ней не ослабевает, особенно в регионе, где ценят эксклюзивность. Владельцы нередко дорабатывают свои машины, чтобы выделиться из толпы, а сам Dawn становится жемчужиной частных коллекций или украшением особых мероприятий. Эта встреча на улицах Дубая лишний раз доказывает, что истинная классика не теряет очарования, а лишь обретает новые грани.