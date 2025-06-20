Дорожная безопасность Серпухова: обсуждение и планы на будущее

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Комиссия по безопасности дорожного движения (БДД) в городском округе Серпухов обсудила способы уменьшения транспортного потока, особенно в центральной части.

Рассматриваются варианты развития дополнительной дорожной инфраструктуры, включая организацию стоянки или площадки для ожидания для грузового транспорта.

К 1 сентября планируется завершить подготовку 26 пешеходных переходов, расположенных вблизи учреждений для детей и образования. Из них 9 переходов находятся на дорогах, обслуживаемых «Мосавтодор».

В образовательных учреждениях реализуются мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма среди детей.

В ходе обсуждения были затронуты вопросы профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов, велосипедов, средств индивидуальной мобильности и несовершеннолетних.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

На муниципальных дорогах проведены работы по ремонту 3727 ям, отремонтировано и облагорожено 151 остановочный павильон, заменено и переустановлено 639 дорожных знаков, модернизированы 33 искусственные дорожные неровности (ИДН), установлен комплекс из 8 приборов, обеспечивающих подсветку дорожных знаков.

В текущем году планируется ремонт 64 дорожных участков за счет средств местного бюджета, а также выполнение ремонтных работ Мосавтодором на 21 участке межмуниципальных дорог.

По итогам обхода улицы Ворошилова, жители обратили внимание на сквозные проезды, используемые водителями для объезда заторов. Подобные маневры представляют опасность для пешеходов.