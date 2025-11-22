Дорожная революция: в Ленинском округе отремонтируют 27 дорог в 2026 году

В 2026 году в Ленинском округе планируется ремонт 27 участков местных дорог общей протяженностью 17 км и площадью более 84 тыс. кв. м.

Работы пройдут как в городской черте Видного, включая Советскую площадь, так и в сельских населенных пунктах: Жабкино, Картино, Большая Володарка, Мисайлово, Белеутово, Калиновка и других.

Дорожная сеть округа превышает 400 км, включая муниципальные, региональные и федеральные трассы. В следующем году также завершится реконструкция Каширского шоссе и ввод в эксплуатацию многополосной Южно-Лыткаринской автодороги в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По словам администрации, системный ремонт дорог повышает транспортную доступность и безопасность на территории округа. В 2025 году в округе уже обновили 26 участков общей протяженностью более 13 км.