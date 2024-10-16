Дорожная техника и рабочие переходят на зимний режим в Мытищах

В администрации городского округа Мытищи обсудили актуальную тему: подготовку к зимнему сезону. В ходе оперативного еженедельного совещания подтвердили, что службы переключились на новый сезон и готовы поддерживать порядок на дорогах.

Глава г.о. Мытищи Юлия Купецкая проанализировала подготовку к зиме в муниципалитете. Актуальным вопросом стало содержание дорог, о чем в ходе совещания рассказал директор управления транспорта и дорожного хозяйства администрации Арсений Сурояков.

Согласно докладу, пять подрядных организаций обслуживают муниципальные дороги, пешеходные маршруты, подземные переходы, остановки, парковки и т.д. Службы оперативно переходят на зимний режим: проверяют технику и приводят ее в готовность в связи с быстрой сменой погоды, а также запасаются противогололедными материалами. Их, как отметил Сурояков, будут поставлять по 300-700 тонн каждый месяц.

Как подчеркнули в ходе совещания, в Мытищах спецтехника и рабочие готовы к встрече с зимой.

В администрации напомнили, что жители могут обратиться в Зимний штаб по вопросам содержания дорог, дворов и других общественно значимых пространств. Штаб начнет работу с 1 ноября. Озвучить просьбы или указать на проблемы можно по номеру: 8 (916) 531-79-06 (WhatsApp или Telegram).