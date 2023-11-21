Дорожники оперативно отремонтировали поврежденные остановки в семи округах Подмосковья

Так, автобусные павильоны были восстановлены на проезде 1-го Народного ополчения в Красногорске, на улице Экспериментальной в селе Ильинское, на улице Мира в Мытищах, на Лихачевском шоссе в Долгопрудном, на Можайском шоссе в рабочем поселке Большие Вяземы под Одинцово.

Также специалисты отремонтировали остановки в селе Растуново городского округа Домодедово, в деревне Калицино под Лотошино и на Октябрьской улице в Пушкино.

Жителей Московской области и гостей региона призвали не развешивать рекламу на остановках, чтобы не портить облик павильонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году на маршруты «Мострансавто» вышли 1,3 тысячи новых автобусов.