Дорожники оперативно отремонтировали поврежденные остановки в семи округах Подмосковья
Фото: [Минтранс Подмосковья]
Дорожные службы Подмосковья оперативно отремонтировали остановки в семи округах региона, сообщила пресс-служба областного Минтранса.
Так, автобусные павильоны были восстановлены на проезде 1-го Народного ополчения в Красногорске, на улице Экспериментальной в селе Ильинское, на улице Мира в Мытищах, на Лихачевском шоссе в Долгопрудном, на Можайском шоссе в рабочем поселке Большие Вяземы под Одинцово.
Также специалисты отремонтировали остановки в селе Растуново городского округа Домодедово, в деревне Калицино под Лотошино и на Октябрьской улице в Пушкино.
Жителей Московской области и гостей региона призвали не развешивать рекламу на остановках, чтобы не портить облик павильонов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году на маршруты «Мострансавто» вышли 1,3 тысячи новых автобусов.