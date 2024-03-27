Дорожники отремонтировали пять дорог, ведущих к драматическим театрам Подмосковья

В 2023 году специалисты Мосавтодора отремонтировали пять дорог, ведущих до драматических театров Подмосковья. Об этом в День театра сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Мытищах провели ремонт на Олимпийском проспекте, по которому можно проехать к театру Петрушкина Слобода. В Дмитрове работы провели на улице Загорской, ведущей к Дмитровскому драмтеатру, в Щелкове — на улице Советской и Вокзальной вблизи Щелковского драмтеатра, в Истре — на улице Советской рядом с Истринским драматическим театром.

«Часто езжу с ребенком в наш драмтеатр, да и живем мы недалеко. Здорово, что и в центре дороги не забывают и ремонтируют — это сразу добавляет комфорта», — поделилась жительница Истры Татьяна.

В ведомстве уточнили, что в 2024 году дорожники продолжат работу по обновлению покрытия вблизи общественных пространств, культурно-исторических мест региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.