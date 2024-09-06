Дорожники подготовили к подключению еще семь новых линий освещения в Подмосковье

Дорожники Подмосковья подготовили к подключению еще семь линий наружного освещения, работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Ранее были подключены шесть участков на Пятницком шоссе в Солнечногорске и на Фряновском шоссе в Щелкове. Сейчас готовы к подключению еще семь участков в Электростали, Можайском, Раменском, Павлово-Посадском и Орехово-Зуевском округах», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области– министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, в регионе уже построили 35 километров линий освещения, они появились 23 участках вылетных трасс в 11 округах. Так, например, освещение появится на дорогах у СНТ Мечта Павлово-Посадского округа, у деревни Степаново в Электростали, на Можайском шоссе у СНТ Труд Можайского округа и так далее. Ознакомиться с участками можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.