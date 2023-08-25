Дорожные службы отремонтировали более трех тысяч ям на дорогах Подмосковья за сутки

Дорожные службы Подмосковья за прошедшие сутки отремонтировали более 3,5 тысячи дефектов покрытия на проезжей части. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что большую часть из них — две тысячи дефектов — отремонтировали на региональных дорогах. Остальные ямы были ликвидированы на муниципальных дорогах. В частности, работы прошли в Химках, Мытищах, Серпухове и других округах. Напомним, что выполнение всех дорожных работ в регионе контролируют с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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