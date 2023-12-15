Дорожники Подмосковья привели в нормативное состояние остановки в пяти округах
Фото: [Минтранс Подмосковья]
Специалисты провели работы по очистке загрязненных автобусных павильонов и посадочных площадок в пяти округах Подмосковья, сообщила пресс-служба областного Минтранса.
Остановки, находящиеся в ненормативном состоянии, обнаружили сотрудники «Мосавтодора» в ходе обследования региональной дорожной сети, уточнили в ведомстве. Там добавили, что загрязнения представляют особую угрозу, они в том числе могут стать источником пожара. Речь идет о легковоспламеняющихся отходах. Также обильное количество мусора оказывает негативное воздействие на окружающую среду.
Так, работы по очистке остановочных павильонов прошли на проспекте Юных Ленинцев в Подольске, в деревне Хорьяково под Дмитровом, на улице Дугина в Жуковском, на Набережной улице в Солнечногорске и на улице Ново-Никольская в Красногорске.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал автомобилистов региона пересесть на общественный транспорт из-за циклона «Ваня».