Дорожники превратили российский поселок в стихийную свалку

В кузбасском поселке Новый Городок жители заявили, что строители, ремонтирующие дорогу, превратили территорию возле жилых домов в стихийную свалку. Жалобы на это дошли до губернатора, пишет VSE42.Ru .

Груды старого асфальта и земли появились прямо под окнами местных жителей, вызвав волну возмущения. 11 июля беловчане пожаловались губернатору Кузбасса Илье Середюку на безобразие, творящееся в их поселке.

Глава Белово Сергей Алексеев оперативно разобрался в ситуации и объяснил, что это временные неудобства— якобы строителям некуда было вывозить мусор из-за большого расстояния до полигона. Однако жителей такой ответ не устроил, так как никто не предупреждал их о превращении двора в перевалочный пункт для строительного мусора.

«Такой вид отходов входит в класс малоопасных. До 15 июля подрядчик уберет мусор», — пояснил Середюк, побывавший на месте.

Ранее сообщалось, что более 200 незаконных свалок ликвидировали в Мособласти с начала 2025 года.