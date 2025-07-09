Более 200 незаконных свалок ликвидировали в Подмосковье с начала 2025 года

В Министерстве экологии и природопользования Московской области подвели итоги работы по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок за первые шесть месяцев текущего года.

Так, за полгода в регионе выявили 292 незаконных навала мусора, общая площадь которых составила более 250 тыс. кв. м, а общий объем — 78 тыс. кубометров.

Из общего числа зафиксированных свалок устранили уже 209. Лидерами по этой работе являются Истра, Орехово-Зуево и Одинцово.

В Подмосковье снижается число несанкционированных свалок и растут темпы их ликвидации. Так, в первом полугодии 2024-го в области выявили 433 навала и устранили 251.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил напомнить жителям о правилах вывоза крупногабаритного мусора.