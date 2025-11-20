Дорожные проекты и ремонт поликлиник на контроле: чем закончилась выездная администрация в Михнево

В поселке Михнево прошла выездная встреча главы городского округа Ступино Сергея Мужальских с жителями. Представители администрации, депутаты и коммунальные службы приняли обращения по вопросам дорог, благоустройства и социально значимых объектов.

Жители подняли проблему отсутствия подъезда к участку в деревне Боброво, вопрос взят в работу, дорожники обещают решить его к лету. Обсудили и судьбу стадиона в Усадах: для его ремонта требуется экспертиза культурного наследия, и администрация пообещала помочь с ее проведением.

По словам заместителя главы округа Максима Жукова, в план на 2026 год планируют включить расширение парковки на улице Московской, а тротуар от остановки до школы в Михнево обещают сделать уже в этом году.

Сергей Мужальских также сообщил о модернизации теплоснабжения: в поселке планируют заменить четыре котельные, одна новая установка появится уже в декабре. Продолжается капитальный ремонт медучреждений округа — поликлиника в Малино готова на 98%, обновление михневской поликлиники завершат в следующем году, завершаются работы в инфекционном корпусе в Ступино.

Все обращения жителей переданы профильным службам, выездные администрации в округе продолжатся.