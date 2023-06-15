Аэрацию проведут на дорогах Подмосковья, чтобы снизить температуру асфальта в жару
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
В связи с прогнозируемой жаркой погодой дорожные службы Подмосковья проведут в регионе аэрацию, направленную на снижение температуру асфальтобетонного покрытия, сообщили в областном Минтрансе.
Глава ведомства Алексей Гержик отметил, что работы уже начались. По словам министра, аэрация позволяет поддерживать чистоту дорог и охлаждать поверхность дорог. В министерстве отметили, что охлаждение асфальта поможет снизить вероятность деформации дорог под длительным воздействием солнца. Кроме того, такая работа устранит пыль и улучшит экологическую обстановку.
Ранее сообщалось, что пассажирам Мострансавто в Подмосковье в жаркие дни будут раздавать бутылки с питьевой водой.