Аэрацию проведут на дорогах Подмосковья, чтобы снизить температуру асфальта в жару

В связи с прогнозируемой жаркой погодой дорожные службы Подмосковья проведут в регионе аэрацию, направленную на снижение температуру асфальтобетонного покрытия, сообщили в областном Минтрансе.

Глава ведомства Алексей Гержик отметил, что работы уже начались. По словам министра, аэрация позволяет поддерживать чистоту дорог и охлаждать поверхность дорог. В министерстве отметили, что охлаждение асфальта поможет снизить вероятность деформации дорог под длительным воздействием солнца. Кроме того, такая работа устранит пыль и улучшит экологическую обстановку.

Ранее сообщалось, что пассажирам Мострансавто в Подмосковье в жаркие дни будут раздавать бутылки с питьевой водой.