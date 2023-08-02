Дорожный съезд на улице 9 Мая в Химках разгрузит движение на пересечении с улицей Дружбы

Новый дополнительный съезд откроют на улице 9 Мая в Химках. Запуск движения транспорта по нему планируется на 12 августа. Об этом сообщает администрация городского округа в своем Telegram-канале.

Новый съезд разведет потоки машин на пересечении улиц 9 Мая и Дружбы, что улучшит трафик транспорта в этой точке. А еще благодаря ему автомобилисты, которые едут из столицы смогут законно срезать целых 2 км. пути – теперь не нужно будет разворачиваться на пересечении с улицей Марии Рубцовой. Еще один плюс – станет меньше пробок на улице Репина со стороны Старых Химок. В целом водители сэкономят в дороге до 20 минут времени.

Также в администрации Химок добавили, что новый съезд откроют в рамках модернизации улично-дорожной сети после создания Репинской развязки. Движение по ней запустили в округе в начале 2021 года. Этот путепровод построили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по поручению Владимира Путина. Репинская развязка соединила Старые и Новые Химки. После ее появления жители стали напрямую ездить из одной части в другую. А раньше путь проходил через Ленинградское шоссе.