Дошкольники из Шатуры стали лучшими на областном фестивале «Пластилиновая ворона»

Торжественное награждение победителей прошло в субботу в парке «200 лет Егорьевску».

В этом году в уже давно ставшем популярным фестивале приняли участие коллективы из более чем 50 городов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Тула, Иваново, Киров, Донецк и многие другие подмосковные команды. Организаторы получили свыше 160 анимационных фильмов, выполненных в различных номинациях, затрагивающих важные темы, такие как охрана окружающей среды, проявление патриотизма, творческое наследие Успенского и другие.

Воспитанники подготовительной группы рошальской школы № 6, совместно с педагогом Натальей Афониной, представили Шатуру на конкурсе, продемонстрировав мультфильм «Рыболов». Их работа была отмечена жюри и удостоена первого места в номинации, посвященной исследованию стихов и сказок Эдуарда Успенского.

Лауреатам были вручены дипломы и ценные подарки. Особым призом стала шоколадная фигурка вороны, созданная егорьевской кондитерской фабрикой.