Дошкольники Каширы приняли участие в акции #ЗАСВЕТИСЬ
Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]
В дошкольном отделении школы № 1 городского округа Кашира прошла встреча ребят с инспектором 16 батальона ДПС 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Людмилой Железниченко.
Она провела профилактическую беседу по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и недопущению нарушений ПДД.
В рамках акции #ЗАСВЕТИСЬ инспектор ДПС напомнила дошколятам о важности ношения световозвращающих элементов и о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Кроме того, в ходе занятия, особое внимание было уделено правилам для пешеходов, а также как необходимо вести себя вблизи проезжей части, и чем могут закончиться игры около дороги.