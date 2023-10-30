Дошкольники Каширы приняли участие в акции #ЗАСВЕТИСЬ

Она провела профилактическую беседу по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и недопущению нарушений ПДД.

В рамках акции #ЗАСВЕТИСЬ инспектор ДПС напомнила дошколятам о важности ношения световозвращающих элементов и о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Кроме того, в ходе занятия, особое внимание было уделено правилам для пешеходов, а также как необходимо вести себя вблизи проезжей части, и чем могут закончиться игры около дороги.