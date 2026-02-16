Доска позора на двери подъезда: УК пошла на риск и пристыдила неплательщицу в Подольске

Жительница Подольска Мария С. оказалась в центре скандала после того, как управляющая компания разместила в подъезде список должников. Временные финансовые трудности вынудили женщину пропустить платеж за коммунальные услуги, и это решение обернулось не только долгами, но и общественным порицанием. Юрист Павел Топарев в беседе с REGIONS разобрал ситуацию с правовой точки зрения.

Как призналась женщина, у нее не было финансовой возможности оплатить счета вовремя. Важно было продержаться на новом месте до зарплаты, что и вынудило сокращать расходы. По ее словам, она не знала, что можно обратиться в УК или попросить о рассрочке. Последствия оказались печальными: помимо освещения ее ситуации на листке она столкнулась и с общественным осуждением. Например, одна из соседок напрямую ее пристыдила, спросв, по какой причине женщина не платит за квартиру. Бестактного вопроса могло не возникнуть, если бы не злополучный список.

«Оказывается, на двери подъезда „управляйка“ на всеобщее обозрение вывесила список должников. Фамилии моей там, конечно нет, но есть номер квартиры, а все ведь знают, что в ней живу я», — огорчается Мария.

Корреспондент REGIONS обратился к юристу Павлу Топареву, чтобы выяснить, насколько законны подобные методы борьбы с неплательщиками. Как пояснил эксперт, ключевое значение имеет форма обнародования данных. По его словам, освещение личных данных на всеобщее обозрение — это прямое нарушение закона о защите персональных данных. За такие действия юрлицо могут наказать штрафом.

Суммы наказания для юридических лиц весьма ощутимы: от 300 до 700 тысяч рублей за первое нарушение. Если организация попадется повторно, штраф вырастет до 1–1,5 миллиона рублей.

Однако управляющие компании, стремясь избежать санкций, но при этом воздействовать на должников, идут на хитрость. В списках указывают только номер квартиры и сумму задолженности, опуская фамилии. По словам Павла Топарева, такая тактика тоже рискованна.

«В какой-то мере информацию только о номере квартиры можно считать обезличенной. С этим согласен и Роскомнадзор. Однако есть такая штука, как судебная практика. И она как раз таки показывает, что разные суды могут принять разные решения по этому вопросу. То есть формат „фамилия должника +сумма долга“ — стопроцентное нарушение, формат „номер квартиры + сумма долга“ — на усмотрение суда», — разъясняет Топарев.

Если жилец столкнулся с неправомерным раскрытием своих данных, эксперт советует действовать поэтапно. Первым делом следует обратиться непосредственно в управляющую компанию с письменной претензией, приложив фото- или видеодоказательства. В случае игнорирования жалобы следующим шагом станет обращение в Роскомнадзор. Крайняя инстанция, способная восстановить справедливость, — прокуратура.

