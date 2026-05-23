Досрочные выплаты в июне: кому из пенсионеров начислят деньги раньше срока

Причина изменения привычного графика выплат

В начале лета график перечисления пенсионных выплат для некоторых категорий граждан претерпит изменения. Корректировка сроков связана с празднованием государственного праздника — Дня России, а также последующим периодом затяжных выходных, который продлится с 12 по 14 число. Из-за этих производственных каникул денежные средства поступят получателям раньше стандартного графика.

Кто именно может рассчитывать на досрочные деньги

Экономический эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская пояснила, что досрочное финансирование затронет получателей, у которых плановые даты перечисления выпадают на праздничный день 12 числа, а также на выходные 13 и 14 июня. Всем этим пенсионерам государственное обеспечение будет в полном объеме переведено до 11 числа включительно.

Автоматический порядок переноса сроков

Специалист напомнила, что подобный механизм применяется на постоянной основе всегда, когда установленный день выдачи совпадает с официальным праздником или выходным днем по календарю. В таких обстоятельствах Социальный фонд России осуществляет отправку межбюджетных трансфертов в последний рабочий день, предшествующий нерабочему периоду. Пожилым гражданам не требуется лично посещать ведомство, писать заявления или предоставлять дополнительные справки — процедура изменения даты финансирования полностью автоматизирована.