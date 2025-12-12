«Достать звезду с неба». Мужчина рухнул с десятиметровой высоты, пытаясь сорвать украшение с городской елки

В Санкт-Петербурге порыв новогодней романтики привел к тяжелым последствиям. Мужчина, решивший порадовать свою спутницу, попытался снять украшение — звезду — с высокой городской елки, но не удержался и рухнул с десяти метров.

Вместо праздничного настроения он получил множественные сложные переломы и был экстренно доставлен в Елизаветинскую больницу.

Медики, комментируя этот случай, назвали пострадавшего «самым романтичным пациентом». В публикации больницы содержится и сочувствие, и легкая грустная ирония: «Сейчас состояние нашего самого романтичного пациента стабильное. Мы вместе с ним надеемся, что Новый год он встретит вместе с любимой женой — около домашней новогодней ёлки».

Травматологам предстоит серьезная работа: помимо открытого перелома бедренной кости и раздробленных лодыжек, у пациента диагностировали тромбоз. Это отложило основную операцию: сначала врачи стабилизируют сосудистую систему, чтобы предотвратить жизненно опасные осложнения, и только затем приступят к сложнейшему восстановлению костей. Путь к выздоровлению обещает быть долгим.

