Достаточно плюнуть в пробирку: новый тест для пожилых найдет болезнь Паркинсона

Ученые разработали неинвазивный метод диагностики эпилепсии, шизофрении и болезни Паркинсона. Технология использует наночастицы золота для анализа биомолекулярных сигналов и показывает точность до 98 процентов, пишет samaraonline24 .

Исследователи из Южной Кореи совершили прорыв в области нейродиагностики. Они создали методику, позволяющую обнаруживать серьезные неврологические патологии по простому анализу слюны. Новый подход избавляет пациентов от необходимости проходить дорогостоящую томографию или сдавать спинномозговую жидкость.

В основе разработки лежат наноструктуры, состоящие из золота и оксида меди. Эти элементы захватывают белковые молекулы и формируют так называемые плазмонные горячие точки. В данных зонах сигнал комбинационного рассеяния света усиливается более чем в миллиард раз. Благодаря этому специалисты могут фиксировать даже самые слабые биомолекулярные сигналы и отслеживать переход белков в фибриллы. Именно образование фибрилл считается ключевым маркером развития заболеваний головного мозга.

Для проверки эффективности технологии корейские ученые совместно с врачами госпиталя St. Vincent’s проанализировали образцы слюны двух групп добровольцев. В первую вошли 44 пациента с диагностированными эпилепсией, шизофренией и болезнью Паркинсона. Вторую группу составили 23 здоровых человека. Метод продемонстрировал впечатляющие результаты: точность дифференциации заболеваний превысила 90 процентов, а в ряде случаев достигла 98 процентов.

Разработчики уже анонсировали следующие шаги. Они планируют создать компактные портативные устройства на базе рамановских сенсоров. Такие приборы позволят широко внедрить методику в повседневную медицинскую практику, что значительно упростит раннюю диагностику тяжелых недугов и повысит ее достоверность.