МЧС: 4 ноября Москву накроют гололед, мокрый снег и ветер с порывами до 15 м/с

Столичное управление МЧС предупредило москвичей о сильном гололеде. Как сообщили в ведомстве, ожидается ветер с порывами до 15 м/с и налипание мокрого снега на провода.

По данным МЧС, такая непогода сохранится вплоть до 15:00 4 ноября. Москвичей и гостей столицы призвали быть внимательными. Экстренные службы опубликовали несколько рекомендаций для предосторожности.

«Водителям рекомендуется снижать скорость при управлении транспортом, избегать резких маневров, держать дистанцию во время дорожного движения. А пешеходам обходить на улице деревья и шаткие конструкции»,. — приводится в сообщении МЧС в соцсетях.

С 5 ноября большая часть территории России будет покрыта снегом. Об этом ранее сообщил руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По словам эксперта, снежный покров охватит всю северную половину, весь Северо-Западный федеральный округ, почти весь Дальний Восток.