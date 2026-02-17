Доставка «Бобик-еда»: пес-курьер из Одинцова стал звездой для местных жителей

Жители Одинцова стали свидетелями курьезного происшествия, которое мгновенно разлетелось по социальным сетям. Местный житель запечатлел на видео собаку, которая деловито перемещалась по тротуару, крепко сжимая в зубах пакет с едой. Четвероногий «доставщик» двигался с важным видом, не обращая внимания на прохожих. Кинолог Оксана Красницкая в комментарии для REGIONS рассказала, почему забавная на первый взгляд ситуация на самом деле таит в себе опасность для животного.

Кадры действительно набрали высокую «проходимость» в пабликах, собрав десятки восторженных комментариев. Пользователи умилялись находчивости пса и вспоминали аналогичные случаи, когда домашние питомцы проявляли чудеса самостоятельности, пытаясь донести покупки до дома.

«Новая доставка „Бобик Еда“ замечена на улице. Проходимость +100», — шутливо подписали ролик очевидцы, намекая на игровую терминологию.

Кинолог Оксана Красницкая подчеркнула: такое поведение собак часто обусловлено не желанием помочь хозяину, а простым любопытством или привлекательным запахом, доносящимся из упаковки.

«Такие случаи нередко связаны с любопытством или привычкой животного — собака могла просто унести пакет, привлеченная запахом еды. Важно помнить, что внутри пакета может быть что-то вредное для питомца: специи, шоколад, орехи или лекарственные средства», — рассказала эксперт.

Специалист также дала рекомендации на случай, если прохожий столкнется с таким «курьером» лицом к лицу. Чтобы не напугать животное и не спровоцировать его на бегство, нельзя совершать резких движений. Лучшая стратегия — наладить контакт: спокойно подозвать пса, предложить угощение и только после этого аккуратно проверить содержимое его находки. Для того, чтобы предотвращать подобные инциденты во время прогулок, кинолог советует владельцам уделять внимание дрессировке.

Эксперт рекомендовала практиковать с питомцами игры на поиск с разрешенными лакомствами и развивать надежную поводковую дисциплину.

Пока же зрители продолжают гадать, успел ли хвостатый «нарушитель» донести заказ до пункта назначения или все же поддался соблазну и открыл пакет раньше времени.

