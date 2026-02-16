Удар током вне закона: в Госдуме предложили полностью запретить продажу электроошейников для животных

Депутаты Государственной думы выступили с инициативой полного запрета оборота электрошоковых ошейников и других приспособлений, предназначенных для болевого воздействия на животных. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы документа настаивают на введении ограничений на производство, импорт и реализацию подобных устройств внутри страны. В тексте письма подчеркивается системное несовершенство действующего законодательства. На текущий момент ответственность за жестокое обращение с питомцами предусмотрена только по факту уже причиненного вреда здоровью, тогда как продажа инструментов для причинения физической боли остается легальной.

Парламентарии предлагают не только ограничить рынок, но и одновременно ужесточить контроль, дополнив Кодекс об административных правонарушениях статьей за торговлю запрещенными средствами дрессировки. Разработчики инициативы уверены, что такие меры позволят превентивно снизить риск насилия над животными и повысить уровень их защиты. Ожидается, что Минпромторг рассмотрит возможность внесения соответствующих правок в правовое поле в ближайшее время.

