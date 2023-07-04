«Доставляют неудобства, а не товары»: фура Wildberries загорелась и вызвала огромную пробку на трассе

«Wildberries доставляют неудобства, а не товары. Жгут, короче»; «Видимо, мольбы, чтобы эта компания сгорела, кто-то все-таки услышал»; «Столько раз из-за их сервиса уже сталкивался с кучей проблем, что теперь искренне радуюсь, когда карма работает в их сторону», — прокомментировали инцидент россияне.