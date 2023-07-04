«Доставляют неудобства, а не товары»: фура Wildberries загорелась и вызвала огромную пробку на трассе
Россияне обрадовались кадрам горящей фуры Wildberries в Воронежской области
Фото: [Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС]
Фура попала в ДТП и загорелась на трассе в Воронежской области, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. По данным СМИ, грузовик принадлежит компании Wildberries. Из-за аварии образовалась пробка в несколько километров, следует из данных «Яндекс.Карты».
Фура, как уточняется, загорелась днем четвертого июля. К месту происшествия прибыли пожарные и сотрудники ДПС. По словам очевидцев, ДТП образовало «15-километровую пробку». Водители и призвали выбирать альтернативные маршруты.
«Wildberries доставляют неудобства, а не товары. Жгут, короче»; «Видимо, мольбы, чтобы эта компания сгорела, кто-то все-таки услышал»; «Столько раз из-за их сервиса уже сталкивался с кучей проблем, что теперь искренне радуюсь, когда карма работает в их сторону», — прокомментировали инцидент россияне.
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